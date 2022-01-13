Деякі висловлювання Фокіна не відповідають офіційній позиції української делегації

16:20 31 серпень Київ, Україна

Глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував сказане в інтерв'ю одному з видань заступником керівника української делегації в ТКГ Вітольдом Фокіним.



На його думку, більшість позицій, які висловив Вітольд Фокін, по суті, відображають стан перших і других "мінських домовленостей" і не відображають офіційної позиції української делегації.

"Давайте відокремлювати особисту позицію від позиції делегації. Вітольд Фокін щойно приєднався до переговорного процесу та розбирається з тематикою. І як раз деякі одіозні та двозначні формулювання, на які чомусь погодилася попередня влада, сьогодні українська сторона намагається пом'якшити або застосувати виключно в рамках національних інтересів України", - зазначив Андрій Єрмак.

Він зазначив, що амністія не може стосуватися осіб, які здійснювали військові злочини, захоплювали заручників, катували та вбивали полонених, торгували людьми, брали участь у фінансуванні тероризму та здійснювали деякі інші тяжкі злочини.



Керівник Офісу Президента також зазначив, що "мінські угоди" та пропозиції української делегації з доопрацювання законопроєкту про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО не передбачають особливого статусу для всього Донбасу - йдеться виключно про тимчасово окуповані райони.

"Є чіткі червоні лінії, які неодноразово оцінював Президент України Володимир Зеленський. Тому позиція української делегації в мінській ТКГ повністю відповідає національним інтересам України ", - підкреслив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що Фокін в інтерв'ю одному з видань заявив, що "і з цього, і з того боку було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку повинні бути розслідувані, а винні нехай будуть покарані. Але сьогодні, щоб припинити війну та зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, розв'язати питання особливого статусу окремих районів, а найкраще Донбасу".