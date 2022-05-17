Нейтральна Швейцарія зближується з НАТО у відповідь на агресію росії

10:50 17 травня Київ, Україна

Швейцарія вперше за 200 років перегляне політику нейтралітету у бік зближення з НАТО . Міноборони Швейцарії готує звіт про варіанти забезпечення безпеки, які включають спільні військові навчання з країнами НАТО.

Про це Reuters розповіла представниця Міноборони країни Паельві Пуллі.



За її словами, влада Швейцарії прийняла таке рішення через вторгнення росії в Україну. Країна вже почала обговорювати зближення з НАТО у питаннях оборони, незважаючи на нейтральний статус.



Наразі Міноборони Швейцарії готує звіт про варіанти забезпечення безпеки. Серед іншого йдеться про спільні військові навчання з країнами НАТО та поповнення запасів боєприпасів. Крім того, пропонується регулярно проводити зустрічі швейцарських командирів із представниками НАТО. Доповідь про зміну політики безпеки Міноборони Швейцарії представить у вересні.



Пуллі не виключила, що зрештою може змінитися інтерпретація нейтралітету. За її словами, у Міноборони Швейцарії навіть обговорювали можливість вступу до НАТО, але поки що відомство навряд чи порекомендує такий крок. Міністр оборони країни Віола Амерд під час візиту до Вашингтона сказала, що Швейцарія має тісніше співпрацювати з Північноатлантичним альянсом, але не планує приєднуватися до нього.



При цьому прессекретар посольства росії в Берні Володимир Хохлов заявив, що такі заходи будуть рівносильними радикальній зміні політики Швейцарії та відмові від нейтралітету. Він попередив, що москва "не зможе це ігнорувати".



Після рішення президента росії володимира путіна вторгнутися в Україну в Швейцарії різко зросла кількість прихильників розширення співпраці з НАТО. Наразі це підтримують 56% жителів країни. У минулі роки їх було 37%. Безпосередньо за вступ до НАТО у квітні висловилися 33% опитаних. Раніше таке рішення підтримували у середньому 21% швейцарців.



Оголошуючи початок "спецоперації в Україні", путін говорив про необхідність зупинити розширення НАТО на схід. Однак у результаті сталося протилежне. Після початку війни присутність військових НАТО у Східній Європі зросла у 10 разів порівняно з осінню минулого року. Крім того, рішення про вступ до НАТО ухвалили Фінляндія та Швеція, які традиційно зберігали позаблоковий статус.