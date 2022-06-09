Невідомий літак порушив повітряний простір 4 країн ЄС

Невідомий літак Beechcraft низько влетів у повітряний простір Угорщини, Румунії, Сербії та Болгарії.
Літак увечері 8 червня був перехоплений послідовно угорськими ВПС, літаками США F-16, що злетіли з Фетешті, та румунськими літаками F-16.
Про це повідомляє видання digi24.
Про це повідомляє видання digi24.
За даними Міністерства національної оборони, літак вилетів з Угорщини, в районі Дебрецена, близько 17.30, не маючи затвердженого плану польоту і не запустивши електронні засоби ідентифікації.
У румунському Міноборони додали, що в цей час болгарська влада вивчає зону останньої відомої позиції літака для його ідентифікації та з'ясування деталей.
У румунському Міноборони додали, що в цей час болгарська влада вивчає зону останньої відомої позиції літака для його ідентифікації та з'ясування деталей.
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