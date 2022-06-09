Невідомий літак порушив повітряний простір 4 країн ЄС

08:24 09 червня Київ, Україна

Невідомий літак Beechcraft низько влетів у повітряний простір Угорщини, Румунії, Сербії та Болгарії.

Літак увечері 8 червня був перехоплений послідовно угорськими ВПС, літаками США F-16, що злетіли з Фетешті, та румунськими літаками F-16.



Про це повідомляє видання digi24.

"Уточнюємо, що літак, який знаходився в повітряному просторі Румунії на маршруті Орадя - Карансебеш - Дробета-Турну-Северін, не проявляв ворожої або небезпечної поведінки". Пілот літака жодного разу не відповів на радіозапити або візуальні сигнали, передані військовим літаком, що перехоплює, відповідно до міжнародних норм", - йдеться в повідомленні Міноборони.

За даними Міністерства національної оборони, літак вилетів з Угорщини, в районі Дебрецена, близько 17.30, не маючи затвердженого плану польоту і не запустивши електронні засоби ідентифікації.



У румунському Міноборони додали, що в цей час болгарська влада вивчає зону останньої відомої позиції літака для його ідентифікації та з'ясування деталей.