Нестача боєприпасів завадить росіянам наступати на сході - ISW

13:56 12 січня Київ, Україна

Нездатність російської оборонно-промислової бази вирішити проблему нестачі боєприпасів перешкоджатиме здатності російських військ підтримувати наступальні операції на сході України у 2023 році.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW)

Російські війська, можливо, нормують артилерійські снаряди через скорочення поставок або переоцінюють свою тактику. Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що російські війська вичерпали свої запаси 122-мм та 152-мм артилерійських снарядів та інші резерви влітку 2022 року. Череватий зазначив, що зараз російські війська мають перекидати додаткові снаряди з тилових районів росії та закуповувати додаткові боєприпаси в іноземних державах, щоб протидіяти такому дефіциту, що призводить до зниження темпу вогню. Череватий додав, що українські удари по російських складах боєприпасів та логістиці також перешкоджають росії розвантажувати боєприпаси поблизу лінії фронту, зменшуючи інтенсивність російського артилерійського вогню.



За даними ISW, російські джерела все частіше визнають, що дефіцит російських боєприпасів та постачання суттєво обмежує здатність російських військ просуватися вперед.



Відомий російський блогер і член мобілізаційної робочої групи при президенті росії володимирі путіні заявив в ефірі федеральної телепрограми, що російські зусилля з мобілізації недостатні. Він також зазначив, що успіх росії на фронті залежить від економіки та військово-промислового комплексу.



За оцінками ISW, кампанії кремля з мобілізації навряд чи впливатимуть на хід війни, якщо росія не вирішить своїх фундаментальних проблем із постачанням своїх військових зусиль в Україні.