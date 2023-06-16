Негативна реакція Байдена на присутність ядерної зброї у білорусі

Можливо, погіршення здоров'я лукашенка було спричинене "переконливими доводами" щодо розміщення ядерної зброї в білорусі. За фактом підписання ядерної угоди відбувалося одночасно із переміщенням російської тактичної ядерної зброї на білоруську територію.
Під час спілкування з журналістами президент США Джо Байден заявив, що негативно ставиться до переміщення ядерної зброї з росії на територію білорусі. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
Байдена запитали, як він реагує на заяви росії про переміщення тактичної ядерної зброї до білорусі.
Нагадаємо, 25 травня міністри оборони росії та білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території. Цього ж дня лукашенко заявив, що російська ядерна зброя вже почала переміщатися до білорусі у рамках двосторонніх домовленостей.
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