Негативна реакція Байдена на присутність ядерної зброї у білорусі

11:14 28 травня Київ, Україна

Можливо, погіршення здоров'я лукашенка було спричинене "переконливими доводами" щодо розміщення ядерної зброї в білорусі. За фактом підписання ядерної угоди відбувалося одночасно із переміщенням російської тактичної ядерної зброї на білоруську територію.

Під час спілкування з журналістами президент США Джо Байден заявив, що негативно ставиться до переміщення ядерної зброї з росії на територію білорусі. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Байдена запитали, як він реагує на заяви росії про переміщення тактичної ядерної зброї до білорусі.

"Вкрай негативна - ось моя реакція", - сказав президент США.

Нагадаємо, 25 травня міністри оборони росії та білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території. Цього ж дня лукашенко заявив, що російська ядерна зброя вже почала переміщатися до білорусі у рамках двосторонніх домовленостей.