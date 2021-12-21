«Невдоволення політикою Путіна зростає, але готовність до участі у протестах знижується» - соціолог Гудков

08:30 21 грудень Київ, Україна

Путінська влада в Росії наслідує репресивну політику чинного білоруського режиму.





Експерт наголосив, що ще 8-10 років тому не вірив, що Росія піде політичним шляхом Білорусі, оскільки є для цього надто великою та різноманітною. «Ще не повністю, але Росія пішла шляхом Білорусі. На посилення репресій у Росії останні роки явно вплинули білоруські події. І Кремль ухвалив рішення, зважаючи на все, не допустити навіть найменшої ймовірності масових протестів», – вважає фахівець.



При цьому, на думку Гудкова, невдоволення чинною владою в Росії серед населення зростає, проте готовність до активної діяльності, участі у протестах, виходу на вулицю знижується.



«Страх перед масовими репресіями, перед свавіллям влади практично зріс удвічі за останні півтора року», – наголосив соціолог. У цьому впевнений науковий керівник російської недержавної дослідницької організації Левада-Центр Лев Гудков.Експерт наголосив, що ще 8-10 років тому не вірив, що Росія піде політичним шляхом Білорусі, оскільки є для цього надто великою та різноманітною. «Ще не повністю, але Росія пішла шляхом Білорусі. На посилення репресій у Росії останні роки явно вплинули білоруські події. І Кремль ухвалив рішення, зважаючи на все, не допустити навіть найменшої ймовірності масових протестів», – вважає фахівець.При цьому, на думку Гудкова, невдоволення чинною владою в Росії серед населення зростає, проте готовність до активної діяльності, участі у протестах, виходу на вулицю знижується.«Страх перед масовими репресіями, перед свавіллям влади практично зріс удвічі за останні півтора року», – наголосив соціолог.

Нагадаємо, 14 грудня в Білорусі суд ухвалив остаточний вирок у справі опозиційних громадських діячів. Блогер, політик, чоловік переможниці президентських виборів 2020 року у Білорусі Світлани Тихановської Сергій Тихановський був засуджений до 18 років колонії посиленого режиму. Члени команди Світлани Тихановської на цих виборах Артем Саков та Дмитро Попов отримали по 16 років в'язниці. Політика Миколу Статкевича засуджено до 15 років в'язниці. Блогери Володимир Циганович та Ігор Лосик отримали 14 та 15 років ув'язнення відповідно.



Раніше повідомлялося, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко очікує, що у новому союзі з Росією врахують усі помилки ЄС, а також залишать усе позитивне із Радянського Союзу.



Нещодавно Лукашенко розповів про своє бачення білорусько-російської інтеграції, можливість розміщення в Білорусі ядерної зброї з РФ, а також приналежність Криму.



Зазначимо, що Лукашенко вважає себе рідним братом президента РФ Володимира Путіна за світоглядом. Він підкреслив, що саме останнім часом міг переконатися «у дуже добрих стосунках» із Путіним. У разі збройного конфлікту із Заходом та Україною Білорусь підтримає Росію.