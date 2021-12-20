Недоліки реформи охорони здоров'я у пенітенціарній системі

12:42 23 листопад Київ, Україна

Одним із ключових досягнень пенітенціарної реформи має стати передача функції надання медичної допомоги засудженим від Мін'юсту до МОЗ України.

У Мін'юсті не розуміли, як забезпечити механізм сталого функціонування та фінансування Центру охорони здоров'я (ЦОЗ) Державної кримінально-виконавчої служби на момент його створення у 2017-18 роках та у наступні роки. Про це йдеться в акті Рахункової палати «Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих державній установі «Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України» за період 2018 – перше півріччя 2020 року, опублікованому експертною організацією StateWatch.



У 2018 році під час формування ЦОЗ Мін'юст погодив порядок роботи Центру протягом 10 місяців. Проте аудитори дійшли висновку, що Міністерство так і не змогло налагодити стабільну роботу Центру охорони здоров'я.



«Відсутність затверджених планів реалізації Паспорта реформ пенітенціарної системи та пробації за вказівкою планових показників унеможливлює здійснення контролю за повнотою та своєчасністю виконання Центру охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби заходів, покладених на установу Мін'юстом», – підсумували аудитори Рахункової палати.



Таким чином звітність ЦОЗ перед Мін'юстом проходила «у вигляді презентацій».. Востаннє звіт про стан реалізації реформи системи охорони здоров'я у пенітенціарній службі відбувся у серпні 2019 року – відтоді аудитори не отримали інших фактів інформування Мін'юсту.



Як відомо, одним із ключових досягнень пенітенціарної реформи має стати передача функції надання медичної допомоги засудженим від Мін'юсту до МОЗ України. Аудитори Рахункової палати влітку 2021 року запитали ЦОЗ про виконання завдань у цьому напрямі, на що установа направила свій останній звіт перед Мін'юстом, також датований 2019 роком.



Середній відсоток виконання показників у цьому звіті складає 57%. Враховуючи, що реформа має завершитись у 2020 році, така відповідь ЦОЗ на запит аудиторів свідчить про недотримання термінів реформування.



Нагадаємо, чотири роки тому уряд створив Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби з метою надання якісних медичних послуг засудженим та особам, взятим під варту.



Концепція Кабміну щодо реформи пенітенціарної системи, зокрема, передбачала запровадити заходи щодо планової передачі функції надання медичної допомоги засудженим та особам, взятим під варту, від Мін'юсту до МОЗ.