Неанонсований візит Зеленського до Брюсселя: важливі зустрічі у штаб-квартирі НАТО

Президент Володимир Зеленський прибув із неанонсованим візитом до Брюсселя 11 жовтня.
Про це він оголосив у своєму каналі у Telegram.
Про це він оголосив у своєму каналі у Telegram.
За його словами, у Брюсселі заплановані зустрічі з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом та міністром оборони США Ллойдом Остіном.
Більше того, це другий візит Зеленського до Брюсселя з початку повномасштабної війни, в рамках якого він також проведе переговори з прем'єр-міністром Бельгії Олександром Де Кроо.
Зеленський також зазначив, що вперше він візьме участь в офлайн-засіданні формату "Рамштайн" і звернувся із важливим посланням до всіх міністрів оборони країн-учасниць цієї потужної коаліції, наголосивши, що головне – забезпечити загальний захист свободи та прав людини.
Більше того, це другий візит Зеленського до Брюсселя з початку повномасштабної війни, в рамках якого він також проведе переговори з прем'єр-міністром Бельгії Олександром Де Кроо.
Зеленський також зазначив, що вперше він візьме участь в офлайн-засіданні формату "Рамштайн" і звернувся із важливим посланням до всіх міністрів оборони країн-учасниць цієї потужної коаліції, наголосивши, що головне – забезпечити загальний захист свободи та прав людини.
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