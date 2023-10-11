Неанонсований візит Зеленського до Брюсселя: важливі зустрічі у штаб-квартирі НАТО

11:33 11 жовтня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський прибув із неанонсованим візитом до Брюсселя 11 жовтня.



Про це він оголосив у своєму каналі у Telegram.

"Брюссель, Бельгія. Візит до штаб-квартири НАТО, який матиме важливе значення для нашої стійкості цієї зими", - йдеться у повідомленні президента.

За його словами, у Брюсселі заплановані зустрічі з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом та міністром оборони США Ллойдом Остіном.



Більше того, це другий візит Зеленського до Брюсселя з початку повномасштабної війни, в рамках якого він також проведе переговори з прем'єр-міністром Бельгії Олександром Де Кроо.



Зеленський також зазначив, що вперше він візьме участь в офлайн-засіданні формату "Рамштайн" і звернувся із важливим посланням до всіх міністрів оборони країн-учасниць цієї потужної коаліції, наголосивши, що головне – забезпечити загальний захист свободи та прав людини.