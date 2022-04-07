Не виходячи з палати: Володимир Зеленський і Андрій Єрмак виконують службові обов'язки в "Феофанії"

07:24 12 листопада Київ, Україна

9 листопада у президента України Володимира Зеленського виявили коронавірус, слідом за ним позитивний тест на ковід отримав і Андрій Єрмак. Сьогодні політики знаходяться на ізоляції в лікарні "Феофанія", де і отримують відповідне лікування.



Про це повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк.



"Все досить строго, регламентовано протоколом. Вони знаходяться в Феофанії. Там є обладнаний спеціальний кабінет, в якому президент може проводити наради. Ось сьогодні проводив багато селекторних нарад".



У палаті президента встановлений спецзв'язок. У Єрмака такої функції немає, тільки ізольована палата.



Подоляк відзначає, що у президента, що у глави ОП стандартний графік роботи. "Єдине обмеження - це ізоляція, нікого немає поруч. Тобто, ніхто з помічників не знаходиться біля президента або біля голови Офісу, вони знаходяться в комунікаційному офлайні", - розповів радник Єрмака.



Він також додав, що Зеленський не бачиться з сім'єю, тому що строго дотримується карантину.



Не бачиться президент також і зі своїм головою ОП. З ним зв'язок тільки телефоном.