Не лише Гаага: Німеччина взялася розслідувати злочини окупантів в Україні

14:30 08 березень Київ, Україна

Атаки на житлові квартали, застосування касетних бомб — фотографії звірств, здійснених російськими військами під час нападу на Україну, увійдуть до матеріалів розслідування, яке розпочав генеральний прокурор Німеччини Пітер Франк.



Про це повідомляє Der Spiegel.

Федеральна прокуратура має конкретні дані, що вказують на вже скоєні в Україні військові злочини. Крім того, існують побоювання, що кількість таких злочинів зростатиме.

Як зазначає тижневик Der Spiegel з посиланням на джерела у сфері правосуддя, прокуратура має у своєму розпорядженні повідомлення про застосування касетних бомб, удари по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі, газопроводу, сховищу ядерних відходів та ТЕЦ.

Крім того, в центрі уваги виявляться свідоцтва про так звані списки цілей, які, згідно з різними свідченнями, складаються російськими підрозділами та чеченцями, що знаходяться в Україні, вказується далі. За даними, в ці списки внесені високопоставлені українські політики.

На першому етапі структурного розслідування йдеться про збирання та документування якомога більшої кількості доказів. На підставі згодом передбачається притягнути до кримінальної відповідальності конкретних обвинувачених.