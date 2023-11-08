ПДФО на армію: Україна перерозподіляє бюджет на користь оборони

13:51 08 листопада Київ, Україна

Народні депутати України схвалили проєкт закону, який перенаправить податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) із місцевих бюджетів на підтримку армії.



Про це пишуть народні депутати Олексій Гончаренко, Ярослав Железняк та Данило Гетманцев, який є головою Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.



"За" проєкт закону № 10037 про військовий ПДФО та акциз на дороги проголосували 253 нардепи.



Загалом на армію з місцевих бюджетів перерахують за поточний та наступний рік 214,7



Як пояснює Железняк, це означає, що з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року військовий ПДФО направляється до держбюджету в пропорції 50% на 50%: для Держспецзв'язку на дрони (13 млрд грн) та до Міноборони на артилерійські системи (13 млрд грн).



З 1 січня до 31 грудня року, в якому припинено або скасовано військовий стан, "військовий ПДФО" розподіляється у таких пропорціях: Про це пишуть народні депутати Олексій Гончаренко, Ярослав Железняк та Данило Гетманцев, який є головою Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики."За" проєкт закону № 10037 про військовий ПДФО та акциз на дороги проголосували 253 нардепи.Загалом на армію з місцевих бюджетів перерахують за поточний та наступний рік 214,7 млрд грн Як пояснює Железняк, це означає, що з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року військовий ПДФО направляється до держбюджету в пропорції 50% на 50%: для Держспецзв'язку на дрони (13 млрд грн) та до Міноборони на артилерійські системи (13 млрд грн).З 1 січня до 31 грудня року, в якому припинено або скасовано військовий стан, "військовий ПДФО" розподіляється у таких пропорціях:

45% - Держспецзв'язку на БПЛА (попередньо від 43 млрд грн);





45% - Мінстратегпрому для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (від 43 млрд грн);





10% - розпорядникам сектору безпеки та оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами, пропорційно сплаченому ПДФО (близько 10 млрд).





Що таке ПДФО

Податок на доходи фізичних осіб, який сплачує роботодавець, — 18% від зарплати кожного офіційно найманого працівника. Спочатку податок потрапляє до держбюджету, там перерозподіляється та частково повертається до громади, де його сплатили. Податок на доходи сплачують і військовослужбовці. Цього року ці податки становили 745 мільярдів гривень. Відповідно, із цієї суми 64% повернулися місцевим громадам, де ці військовослужбовці зареєстровані. Отже, що більше у громаді військових частин та інших подібних установ, то більше ПДФО військових до них повертається. З початку повномасштабного вторгнення місцеві громади втратили частину доходу через міграцію та компенсували втрати завдяки ПДФО військових.