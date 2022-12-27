Названо кількість росіян, які бажають здатися в полон за програмою "Хочу жити"

15:25 27 грудня Київ, Україна

З вересня, з моменту старту проєкту "Хочу жити", зателефонували і звернулися до чат-боту близько 4500 росіян. Про це в ефірі повідомив Віталій Матвієнко, речник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.



Він зазначив, що для охочих здатися є телефони гарячої лінії, а також є чат-бот у Телеграмі "Хочу жити", де російські військовослужбовці, а також мобілізовані або ще не мобілізовані можуть звернутися і залишити всю необхідну інформацію про себе.

"Це буде як попередня здача в полон. Тобто, таким чином людина заявляє, що вона не бажає воювати проти України і бажає добровільно здатися в полон". З моменту старту проєкту, з вересня, на цей момент кількість звернень приблизно 4500. На день приблизно 70-100 звернень", - сказав Матвієнко.

За його словами, до уряду звертаються або родичі тих, кого можуть мобілізувати або вже мобілізували, також мобілізовані та ще не мобілізовані.

"Також є звернення від кадрових військових росії. Тут вилка широка, різні дзвонять. Основна вікова категорія 20-35-40 років. Далі 40+, але найменша кількість звернень" - сказав чиновник.

Яка процедура для військовослужбовців росії, які вирішили здатися в полон

Військовий повинен залишити всю необхідну інформацію у чат-боті "Хочу жити" у Telegram.



Коли його направляють до України, військовий знову зв'язується з представниками проєкту та дає інформацію, де перебуває, як хоче здатися — сам чи група. Ця інформація надається спеціальним підрозділам, які забезпечують безпечний вихід такого військовослужбовця. Далі його передають у місця постійного перебування.

"Україна враховує, що росія посилила відповідальність за здачу в полон. Тому всі російські військовослужбовці, які добровільно здаються в полон, оформляються як взяті в полон під час бою. Що й гарантує їм, коли вони повернуться до росії, що їх не переслідуватимуть і зберігаються всі виплати згідно з їхнім законодавством", - сказав Матвієнко.

За його словами, ті, хто здаються в полон добровільно, самі вирішують, чи хочуть, щоб їх обміняли в найкоротші терміни на українських військових, чи хочуть повернутися до росії вже після перемоги України.

"Можуть попросити притулок в Україні - відбувається певна процедура, під час якої з'ясовується, чи причетний такий військовослужбовець росії до військових злочинів. Якщо він чистий перед законом та українським народом, то має право попросити притулок в Україні. Також є можливість попросити притулку і в країнах Європи - Німеччині та Нідерландах", - сказав чиновник.

Він зазначив, що Україна дотримується всіх Женевських конвенцій.

"Ми тим і відрізняємося від росії, що ми людяні. І той ворог, який вирішив здатися в полон, то Україна несе за нього відповідальність. Вони мають триразове харчування, медичний огляд при необхідності, можливість зв'язуватися з різними, юридичну консультацію міжнародних організацій", - сказав Матвієнко.

Що відомо про проєкт "Хочу жити"

"Державний проєкт "Хочу жити" покликаний допомогти військовослужбовцям російської армії безпечно здатися в полон українським Збройним силам", - кажуть у Координаційному штабі поводження з військовополоненими.



18 вересня в рамках проєкту було також запущено Єдиний центр та цілодобову гарячу лінію прийому звернень від російських військових та їхніх сімей.



Для отримання інформації, як здатися в полон, російським військовослужбовцям або їхнім рідним та близьким слід дзвонити за цілодобовими номерами:



+38 066 580 34 98

+38 093 119 29 84

Крім того, на базі проєкту діє чат-бот "Врятуй себе", за допомогою якого можна залишити заявку на здачу в полон ЗСУ.