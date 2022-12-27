Названо кількість росіян, які бажають здатися в полон за програмою "Хочу жити"

З вересня, з моменту старту проєкту "Хочу жити", зателефонували і звернулися до чат-боту близько 4500 росіян. Про це в ефірі повідомив Віталій Матвієнко, речник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Він зазначив, що для охочих здатися є телефони гарячої лінії, а також є чат-бот у Телеграмі "Хочу жити", де російські військовослужбовці, а також мобілізовані або ще не мобілізовані можуть звернутися і залишити всю необхідну інформацію про себе.
Він зазначив, що для охочих здатися є телефони гарячої лінії, а також є чат-бот у Телеграмі "Хочу жити", де російські військовослужбовці, а також мобілізовані або ще не мобілізовані можуть звернутися і залишити всю необхідну інформацію про себе.
За його словами, до уряду звертаються або родичі тих, кого можуть мобілізувати або вже мобілізували, також мобілізовані та ще не мобілізовані.
Яка процедура для військовослужбовців росії, які вирішили здатися в полон
Військовий повинен залишити всю необхідну інформацію у чат-боті "Хочу жити" у Telegram.
Коли його направляють до України, військовий знову зв'язується з представниками проєкту та дає інформацію, де перебуває, як хоче здатися — сам чи група. Ця інформація надається спеціальним підрозділам, які забезпечують безпечний вихід такого військовослужбовця. Далі його передають у місця постійного перебування.
Коли його направляють до України, військовий знову зв'язується з представниками проєкту та дає інформацію, де перебуває, як хоче здатися — сам чи група. Ця інформація надається спеціальним підрозділам, які забезпечують безпечний вихід такого військовослужбовця. Далі його передають у місця постійного перебування.
За його словами, ті, хто здаються в полон добровільно, самі вирішують, чи хочуть, щоб їх обміняли в найкоротші терміни на українських військових, чи хочуть повернутися до росії вже після перемоги України.
Він зазначив, що Україна дотримується всіх Женевських конвенцій.
Що відомо про проєкт "Хочу жити"
"Державний проєкт "Хочу жити" покликаний допомогти військовослужбовцям російської армії безпечно здатися в полон українським Збройним силам", - кажуть у Координаційному штабі поводження з військовополоненими.
18 вересня в рамках проєкту було також запущено Єдиний центр та цілодобову гарячу лінію прийому звернень від російських військових та їхніх сімей.
Для отримання інформації, як здатися в полон, російським військовослужбовцям або їхнім рідним та близьким слід дзвонити за цілодобовими номерами:
+38 066 580 34 98
+38 093 119 29 84
"Державний проєкт "Хочу жити" покликаний допомогти військовослужбовцям російської армії безпечно здатися в полон українським Збройним силам", - кажуть у Координаційному штабі поводження з військовополоненими.
18 вересня в рамках проєкту було також запущено Єдиний центр та цілодобову гарячу лінію прийому звернень від російських військових та їхніх сімей.
Для отримання інформації, як здатися в полон, російським військовослужбовцям або їхнім рідним та близьким слід дзвонити за цілодобовими номерами:
+38 066 580 34 98
+38 093 119 29 84
Крім того, на базі проєкту діє чат-бот "Врятуй себе", за допомогою якого можна залишити заявку на здачу в полон ЗСУ.
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