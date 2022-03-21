Названа приблизна дата старту Кримської платформи

17:19 29 жовтня Київ, Україна

Перша заступниця міністра МЗС України Еміне Джапарова заявила, що на цей момент розглядається дата проведення міжнародного саміту Кримської платформи.

За словами Джапарової, станом на сьогодні визначена дата 21 травня 2021 - не остаточна, розглядатимуть й інші.



Вона нагадала, що Кримська платформа є частиною стратегії України по деокупації півострова і функціонуватиме вона відразу на декількох рівнях:

глави держав;

міністри;

міжпарламентське співробітництво;

експерти.

Запустять новий формат в Києві під час так званого Кримського саміту. Варто зазначити, що про можливу участь вже заявили Туреччина, США і країни Балтії.

"Для нас дуже важливо знайти новий інструмент, щоб повернути Крим", - резюмувала Джапарова.

Раніше Джапарова заявляла, що Російська Федерація стане однією з учасниць в міжнародній платформі по деокупації Криму. Водночас українська влада сумнівається, що Москва погодиться приєднатися до цієї ініціативи.



Міжнародна платформа по Криму

У липні Міністерство закордонних справ України почало створення консультативної міжнародної платформи по Криму. Серед ключових учасників нової платформи Україна хотіла б бачити держави-гаранти української безпеки, зокрема, США, Великобританію, Францію і Німеччину як ключову учасницю Нормандського формату, а також регіональних партнерів.