Названа найбільш ймовірна дата виборів мера Кривого Рогу

15:43 16 серпня Київ, Україна

Для проведення позачергових виборів міського голови повинні бути виконані певні процедури, що займають час, тому орієнтовна дата виборів мера Кривого Рогу - 27 березня.

Про це заявила заступниця глави фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.



За її словами, за процедурою в жовтні провести вибори вже неможливо, оскільки виборчий процес, зокрема, формування комісій, стартує вже в кінці серпня.

"Вибори призначаються через голосування у Верховній Раді, а до цього повинна бути виконана певна процедура - рішення міської ради Кривого Рогу, яка відсилає відповідно пакет документів до профільного комітету, потім це розглядає комітет і голосують народні депутати в залі Верховної Ради. Тому, швидше за все, перша дата, на яку можна призначити вибори, - це кінець березня наступного року - 27 березня", - зазначила Кравчук.

За її словами, згідно з Виборчим кодексом, чергові і позачергові вибори відбуваються в останню неділю березня і останню неділю жовтня.