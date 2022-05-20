Названа найбільш ймовірна дата виборів мера Кривого Рогу

Для проведення позачергових виборів міського голови повинні бути виконані певні процедури, що займають час, тому орієнтовна дата виборів мера Кривого Рогу - 27 березня.
Про це заявила заступниця глави фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.
За її словами, за процедурою в жовтні провести вибори вже неможливо, оскільки виборчий процес, зокрема, формування комісій, стартує вже в кінці серпня.
За її словами, згідно з Виборчим кодексом, чергові і позачергові вибори відбуваються в останню неділю березня і останню неділю жовтня.
Нагадаємо, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова виявили мертвим на порозі його будинку 15 серпня. Слідчі виявили на тілі загиблого одне поранення з карабіна Сайга. Вилучену на місці події зброю направлено на комплексну експертизу. Не виключається версія доведення до самогубства.
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