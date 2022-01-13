Названа дата візиту Блінкена в Україну

Держсекретар США Ентоні Блінкен має намір відвідати Україну 5-6 травня.
Про це повідомляє пресслужба Держдепартаменту в п'ятницю, 30 квітня.
Як повідомляється, в ході візиту він "зустрінеться із Зеленським, підтвердить підтримку суверенітету України перед обличчям агресії РФ".
Також запланована зустріч Блінкена з главою МЗС України Дмитром Кулебою.
Як повідомляється, в ході візиту він "зустрінеться із Зеленським, підтвердить підтримку суверенітету України перед обличчям агресії РФ".
Також запланована зустріч Блінкена з главою МЗС України Дмитром Кулебою.
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