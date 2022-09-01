Названо велике місто, яке ЗСУ можуть звільнити раніше Херсона
14:48 08 серпня Київ, Україна
Мелітополь одним із перших міст може бути звільнений від окупації.
Таку думку в ефірі Радіо НВ висловив військовий експерт Сергій Грабський.
"Мелітополь може бути або результатом другої фази нашої наступальної операції, або навпаки - він може бути і першою фазою. І не забуваємо, що саме Мелітополь та околиці – це зона активних дій наших партизанів, які так само завдають ударів. Таким чином, абсолютно ймовірним і доцільним виглядає завдання ударів як з фронту, так і з тилу для деморалізації противника і знищення його бойових угруповань саме в Мелітополі", - пояснив експерт.
Він також зазначив, що ЗСУ ведуть активні дії як на Херсонщині
та Запоріжжі, так і на Харківщині.
"Це говорить про те, що українська армія набуває все більше і більше навичок для ведення саме наступальних дій на різних операційних напрямках. Ми нарощуємо свої наступальні можливості і тепер все залежить від того, наскільки швидко ми поповнимо і матимемо у достатній кількості озброєння, бойову техніку для того, щоб здійснювати наступальні операції”, - каже Грабський.
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