Названо велике місто, яке ЗСУ можуть звільнити раніше Херсона

Таку думку в ефірі Радіо НВ висловив військовий експерт Сергій Грабський.

"Мелітополь може бути або результатом другої фази нашої наступальної операції, або навпаки - він може бути і першою фазою. І не забуваємо, що саме Мелітополь та околиці – це зона активних дій наших партизанів, які так само завдають ударів. Таким чином, абсолютно ймовірним і доцільним виглядає завдання ударів як з фронту, так і з тилу для деморалізації противника і знищення його бойових угруповань саме в Мелітополі", - пояснив експерт.