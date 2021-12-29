Призначено дату літнього саміту НАТО

13:03 22 квітень Київ, Україна

Визначена точна дата літнього саміту НАТО , на якому лідери країн-членів Північноатлантичного альянсу обговорять агресію РФ і посилення Китаю.

Про це в Twitter повідомив генсек Альянсу Йенс Столтенберг

"Радий повідомити, що наступний саміт лідерів НАТО відбудеться 14 червня 2021 року в Брюсселі. У нас є змістовний і далекоглядний порядок денний для зміцнення нашого трансатлантичного альянсу і рішення проблем сьогоднішнього і завтрашнього дня", - йдеться в повідомленні.

У той самий час пресслужба Альянсу повідомляє: "Ми будемо приймати рішення щодо нашого суттєвого і перспективного порядку денного НАТО на період до 2030 року, щоб протистояти викликам сьогодення і завтрашнього дня: агресивним діям Росії, загрозі тероризму, кібератакам, новим і руйнівним технологіям, впливу зміни клімату на безпеку і посилення Китаю".