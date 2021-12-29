Призначено дату літнього саміту НАТО

Визначена точна дата літнього саміту НАТО, на якому лідери країн-членів Північноатлантичного альянсу обговорять агресію РФ і посилення Китаю.
Про це в Twitter повідомив генсек Альянсу Йенс Столтенберг.
У той самий час пресслужба Альянсу повідомляє: "Ми будемо приймати рішення щодо нашого суттєвого і перспективного порядку денного НАТО на період до 2030 року, щоб протистояти викликам сьогодення і завтрашнього дня: агресивним діям Росії, загрозі тероризму, кібератакам, новим і руйнівним технологіям, впливу зміни клімату на безпеку і посилення Китаю".
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