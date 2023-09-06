Призначено керівника Агентства ресурсного забезпечення ЗСУ
15:46 29 серпня Київ, Україна
Міністр оборони Олексій Резніков призначив Арсена Жумаділова головою Агентства ресурсного забезпечення Збройних сил. Наказ він підписав 28 серпня.
"Я знайшов людину, яка має досить солідний досвід. Це військовослужбовець ЗСУ, станом на сьогодні. Він запропонував план, як він це бачить, навіть деякі зміни до статуту, формування наглядової ради. Його звуть Арсен Жумаділов. Він колись займався медичними закупівлями в МОЗ. Досвід у нього є, довіра до нього є, експертиза у нього є, тому я переконаний, що в цьому напрямі ми рухатимемося досить ефективно", - сказав Резніков.
За його словами, уряд має погодити набуття статусу та суб'єктності для Агентства.
"За планом цього кандидата, це агентство має реально запрацювати, тобто набути здібностей восени цього року. Тобто ми з ним погодили, що він вийде з формуванням програми, набором людей, десь напевно у вересні чи жовтні перші закупівлі на користь ЗСУ проводитиме це Агентство», – сказав міністр.
У свою чергу Жумаділов заявив, що планує перетворити Агентство на ключового оператора тилового забезпечення армії та найбільшого публічного замовника країни.
Він зазначив, що перед Агентством стоїть "кілька викликів", серед яких внесення міністерством проєкту ухвали на уряд, яким останній має визначити Агентство відповідальним виконавцем бюджетної програми.
"З цього тижня стартуємо з регулярним форматом перевірки прогресу руху із запуску Агентства з усіма зацікавленими структурними підрозділами. Про такий формат я клопотав давно. Мусимо увійти в ритм, інакше запуск розмажеться на довгу і незрозумілу історію, в якій крайніх знайти буде вкрай важко», – написав він у Facebook.
За словами Жумаділова, основний стратегічний виклик - переосмислення функції тилового постачання для потреб армії із "закупили - передали" на "закрили потреби військових". Йдеться не лише про тендери без корупції, а й про чітке прогнозування та планування закупівель.
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