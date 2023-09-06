Призначено керівника Агентства ресурсного забезпечення ЗСУ

"Я знайшов людину, яка має досить солідний досвід. Це військовослужбовець ЗСУ, станом на сьогодні. Він запропонував план, як він це бачить, навіть деякі зміни до статуту, формування наглядової ради. Його звуть Арсен Жумаділов. Він колись займався медичними закупівлями в МОЗ. Досвід у нього є, довіра до нього є, експертиза у нього є, тому я переконаний, що в цьому напрямі ми рухатимемося досить ефективно", - сказав Резніков.