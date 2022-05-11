Призначено голову Державної фіскальної служби України

На засіданні уряду, 9 грудня, погоджено призначення Вадима Мельника на посаду голови Держфіскальної служби України.
Що про нього відомо
Вадим Мельник - фахівець фіскальної служби з багаторічним досвідом. Народився 2 травня 1972 року в Житомирі. Навчався в Київському суворовському військовому училищі, пізніше був курсантом Харківського вищого військового авіаційного училища радіоелектроніки, а далі вступив до Харківської військової інженерної радіотехнічної академії протиповітряної оборони їм. Л.А. Говорова, що увійшла до Харківського військового університету. Отримав кваліфікацію спеціаліста-радіоінженера.
У 1995 році вступив до Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, де завершив навчання за спеціальністю "Правознавство".
Трудову діяльність розпочав у 1994 році з перебування в розпорядженні начальника Харківського військового університету. Після звільнення з лав Збройних сил України за власним бажанням, з 2000 по 2001 виконував обов'язки старшого слідчого слідчої групи податкової міліції Васильківської ОДПІ Київської області.
Далі обіймав керівні посади в органах державної податкової служби управління податкової міліції. При Януковичі очолював Управління розслідування особливо важливих справ до 2013 року, працював в Міністерстві доходів і зборів. У 2014 році був заступником начальника Головного слідчого управління фінрозслідувань ДФСУ. Пізніше очолив це управління.
У 2016 році подав декларацію в зв'язку зі звільненням з посади. Там - 270 тис. грн зарплати за січень-вересень, 2,5 млн грн подарунка від брата і небанківська позика на майже мільйон.
Що про нього відомо
Вадим Мельник - фахівець фіскальної служби з багаторічним досвідом. Народився 2 травня 1972 року в Житомирі. Навчався в Київському суворовському військовому училищі, пізніше був курсантом Харківського вищого військового авіаційного училища радіоелектроніки, а далі вступив до Харківської військової інженерної радіотехнічної академії протиповітряної оборони їм. Л.А. Говорова, що увійшла до Харківського військового університету. Отримав кваліфікацію спеціаліста-радіоінженера.
У 1995 році вступив до Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, де завершив навчання за спеціальністю "Правознавство".
Трудову діяльність розпочав у 1994 році з перебування в розпорядженні начальника Харківського військового університету. Після звільнення з лав Збройних сил України за власним бажанням, з 2000 по 2001 виконував обов'язки старшого слідчого слідчої групи податкової міліції Васильківської ОДПІ Київської області.
Далі обіймав керівні посади в органах державної податкової служби управління податкової міліції. При Януковичі очолював Управління розслідування особливо важливих справ до 2013 року, працював в Міністерстві доходів і зборів. У 2014 році був заступником начальника Головного слідчого управління фінрозслідувань ДФСУ. Пізніше очолив це управління.
У 2016 році подав декларацію в зв'язку зі звільненням з посади. Там - 270 тис. грн зарплати за січень-вересень, 2,5 млн грн подарунка від брата і небанківська позика на майже мільйон.
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