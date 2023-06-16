Призначено нового заступника голови Служби безпеки України

Указом глави України Володимира Зеленського, на посаду заступника голови Служби безпеки України (СБУ) призначено Наумюка Сергія Анатолійовича.
Про це йдеться в указі глави держави.
Водночас указом президента звільнено Тараса Цюцюру з посади начальника Управління СБУ у Хмельницькій області.
Крім того, Зеленський надав звання бригадного генерала заступнику голови СБУ полковнику Анатолію Сандурському та голові управління СБУ в Одеській області полковнику Віктору Доровському.
Що відомо про Сергія Наумюка
Раніше Сергій Наумюк очолював підрозділ детективів НАБУ та був кандидатом на посаду директора Національного антикорупційного бюро.
Як писала Судово-юридична газета, на співбесіді в комісії до Наумюка виникли питання щодо російського громадянства його батьків та брата; роботи брата у московському банку; проживання батьків у тимчасово окупованому Луганську; набуття ними права власності на об'єкти нерухомості.
Зазначається, що родичі Наумюка отримали паспорти росії та їздили в Україну через російський кордон після початку війни з рф у 2014 році. Крім того, брат кандидата після 2015 року переїхав працювати до москви. Але сьогодні всі перебувають у США і подали заяви про відмову від паспортів росії, яку ще не розглянуто.
Про це йдеться в указі глави держави.
Водночас указом президента звільнено Тараса Цюцюру з посади начальника Управління СБУ у Хмельницькій області.
Крім того, Зеленський надав звання бригадного генерала заступнику голови СБУ полковнику Анатолію Сандурському та голові управління СБУ в Одеській області полковнику Віктору Доровському.
Що відомо про Сергія Наумюка
Раніше Сергій Наумюк очолював підрозділ детективів НАБУ та був кандидатом на посаду директора Національного антикорупційного бюро.
Як писала Судово-юридична газета, на співбесіді в комісії до Наумюка виникли питання щодо російського громадянства його батьків та брата; роботи брата у московському банку; проживання батьків у тимчасово окупованому Луганську; набуття ними права власності на об'єкти нерухомості.
Зазначається, що родичі Наумюка отримали паспорти росії та їздили в Україну через російський кордон після початку війни з рф у 2014 році. Крім того, брат кандидата після 2015 року переїхав працювати до москви. Але сьогодні всі перебувають у США і подали заяви про відмову від паспортів росії, яку ще не розглянуто.
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