Призначено нового-старого голову Дніпропетровської ОДА

17:52 09 грудня Київ, Україна

Кабмін підтримав кандидатуру Валентина Резніченка на посаду губернатора Дніпропетровської області, він змінить на цій посаді Олександра Бондаренка.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду 9 грудня.



Резніченку 48 років, народився в Дніпрі. Стверджує, що добре знає регіон. Деякі міністри сказали, що вони вже знайомі з ним і побажали успіхів.



Політик пройшов до Дніпропетровської обласної ради під першим номером від партії "Пропозиція".



Нагадаємо, Валентин Резніченко очолив Дніпропетровську обласну державну адміністрацію після відставки Ігоря Коломойського в 2015 році і працював на цій посаді до 27 червня 2019 року.