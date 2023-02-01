Призначений новий варіант глави Держмитниці - Кабмін

Кабінет міністрів тимчасово призначив виконання обов'язків голови Державної митної служби Сергія Звягінцева.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram у середу, 1 лютого.
За його словами, на сьогоднішньому засіданні уряд звільнив:
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram у середу, 1 лютого.
За його словами, на сьогоднішньому засіданні уряд звільнив:
- Юрія Сотника – з посади першого заступника голови Державної агенції лісових ресурсів;
- Олександра Щуцького – з посади першого заступника голови Державної митної служби;
- Андрія Лордкіпанідзе – з посади заступника голови Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.
Крім цього, уряд розпочав дисциплінарне провадження щодо заступника голови Держмитниці Руслана Черкаського.. На час дисциплінарного виробництва його усунено з посади.
Також Кабмін тимчасово поклав на виконання обов'язків голови Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів – на Ольгу Шевченка.
Також Кабмін тимчасово поклав на виконання обов'язків голови Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів – на Ольгу Шевченка.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі