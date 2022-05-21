Призначено нового міністра ветеранів

12:50 18 грудня Київ, Україна

На місце звільненого Сергія Бессараба, на посаду міністра з питань ветеранів призначена Юлія Лапутіна.

Її кандидатуру представляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "За" проголосували 248 народних депутатів.



Відповідне рішення прийняли на засіданні в п'ятницю, 18 грудня.



Що про неї відомо



Юлія Лапутіна народилася в 1967 році в Києві. Здобула педагогічну і психологічну освіту. Захистила кандидатську дисертацію по психології і отримала науковий ступінь кандидата психологічних наук.



Пройшла професійну підготовку зі спортивної стрільби. У 1992 році почала службу в лавах СБУ оперуповноваженою підрозділу контррозвідки.



Протягом 2010-2012 років Лапутіна обіймала посаду заступниці начальника Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України. 14 квітня 2014 в складі першої об'єднаної групи СБУ висадилася на Краматорському аеродромі, захист якого забезпечував спецпідрозділ "Альфа". У вересні-грудні 2014 року була командиром оперативної групи СБУ в АТО і виконувала завдання по затриманню учасників проросійських терористичних формувань.



З 2014 року обіймала посаду заступника начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.



Входить до складу Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України.



25 березня президент Володимир Зеленський присвоїв Юлії Лапутіній звання генерал-майора.