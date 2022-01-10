Призначено нового губернатор Кіровоградської області

17:56 27 серпень Київ, Україна

Володимир Зеленський представив нового голову Кіровоградської ОДА, ним став Андрій Назаренко.

"На даний момент я хочу уявити людину, яка безпосередньо буде втілювати в життя стратегію розвитку регіону. Це - новий голова Кіровоградської обласної державної адміністрації. Історія з його попередником закінчилася, м'яко кажучи, не дуже добре. Але дуже справедливо ", - сказав Президент.

За його словами, цією справою зараз займаються правоохоронні органи.