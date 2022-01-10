Призначено нового губернатор Кіровоградської області
17:56 27 серпень Київ, Україна
Володимир Зеленський представив нового голову Кіровоградської ОДА, ним став Андрій Назаренко.
"На даний момент я хочу уявити людину, яка безпосередньо буде втілювати в життя стратегію розвитку регіону. Це - новий голова Кіровоградської обласної державної адміністрації. Історія з його попередником закінчилася, м'яко кажучи, не дуже добре. Але дуже справедливо ", - сказав Президент.
За його словами, цією справою зараз займаються правоохоронні органи.
"Навіть якщо це люди, яких призначив Президент України, - навпаки, до таких людей увагу ще більш пильну. Я щиро бажаю новому губернатору пам'ятати про це кожен день на своїй посаді", - зазначив Зеленський.
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