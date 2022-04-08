Призначено нового голову адміністрації Білого дому

06:40 12 листопада Київ, Україна

11 листопада Джо Байден призначив нового главу адміністрації в Білому домі. Ним став Рон Клейн, давній соратник і однодумець нового президента Штатів. У його послужному списку успішна робота в команді Альберта Гора і Барака Обами.



Про нове призначення повідомляє CNN.



Відзначається, що Клейна вважали одним з найбільш ймовірних кандидатів на цю посаду. За часів президентства Білла Клінтона він був керівником адміністрації віцепрезидента Альберта Гора.



"Рон був для мене неоціненним протягом багатьох років, коли ми працювали разом, зокрема, коли ми врятували американську економіку від одного з найгірших спадів в нашій історії в 2009 році, а пізніше подолали страшну надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я в 2014 році", - сказав Байден.



Як пише видання, в 2014 році, за призначенням тодішнього американського президента Барака Обами, він очолював команду реагування на пов'язану з вірусом Ебола кризу, тоді як під час нинішньої виборчої кампанії - представляв команду Байдена як відповідальний за реагування на пандемію COVID-19.



Сам Клейн вже прокоментував своє призначення в Twitter, написавши слова подяки.



"Його глибокий, різноплановий досвід і здатність працювати з людьми в усьому політичному спектрі - це саме те, що мені потрібно в керівництві апарату Білого дому, коли ми стикаємося з моментом кризи і знову зближуємо нашу країну", - додав Байден.