Призначено голову Сумської обласної держадміністрації

21:18 23 листопада Київ, Україна

Указом президента України Володимира Зеленського призначено голову Сумської обласної державної адміністрації, ним став Василь Хома.



Відповідний указ № 509/2020 глава держави підписав 23 листопада 2020 року, повідомили в пресслужбі ОП.



Довідка: Василь Хома народився в 1966 році. Має вищу освіту. У 1994 році закінчив з відзнакою Харківський юридичний інститут.



Працював на посадах державної служби, в органах місцевого самоврядування, а також обіймав керівні посади на підприємствах і в установах.



Хома нагороджений медаллю "Захиснику Вітчизни" та орденом "За заслуги" III ступеня. Має почесне звання "Заслужений юрист України".