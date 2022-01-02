Назар Холодницький написав заяву про відставку

Кілька годин тому Назар Холодницький опублікував на сторінці Фейсбук свою заяву про відхід з посади глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. ЗМІ припускають, що він переходжу на посаду радника Президента України.

Припускають, що причиною звільнення Холодницька міг стати конфлікт з генпрокурором Венедиктової. Коли Холодницький пішов на загострення конфлікту - була досягнута домовленість, що він відійде в сторону - піде у відпустку, а після нього напише заяву на звільнення. За це йому гарантували посаду в Офісі президента в якості радника

Холодницький очолював САП з кінця 2015 року.