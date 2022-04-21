Нав'язана ідеологія: стаття Путіна про Україну буде включена в навчальну програму шкіл ОРДЛО

21:45 21 липня Київ, Україна

Статтю Володимира Путіна про братерський українсько-російський народ пропонують взяти за основу на «уроках мужності» в школах ОРДЛО і включити в обов'язкову навчальну програму.

Про це повідомляє Східна правозахисна група.



За інформацією джерел правозахисників в ОРДЛО, це буде вже зроблено в наступному навчальному році, тобто з 1 вересня 2021 року.



Про статтю також розповідатимуть на так званих «уроках мужності» в школах ОРДЛО.



Правозахисники впевнені, що головна мета бойовиків - виховання у дітей та молоді ОРДЛО негативного сприйняття України, а також поширення ідей Путіна щодо України.



Нагадаємо, 12 липня президент РФ Володимир Путін написав статтю Про історичну єдність росіян і українців. Вона опублікована російською та українською мовами на сайті Кремля.