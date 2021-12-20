Науседа запевнив Зеленського в твердій підтримці суверенітету і територіальної цілісності України
15:23 18 березень Київ, Україна
Під час перебування в Києві президент Литви Гітанас Науседа підписав з президентом України Володимиром Зеленським Спільну декларацію про європейську перспективу України.
Про це розповів Гітанас Науседа на пресконференції після переговорів з президентом України в Києві в четвер.
"Тепер на українській землі я говорю: Литва з вами. Я оголошую про тверду підтримку українського суверенітету і територіальної цілісності, євроатлантичної інтеграції України. І сьогодні я констатую із задоволенням, що цю підтримку ми затвердили Спільною декларацією, яку підписали з президентом Зеленським", - сказав Гітанас Науседа.
Науседа підкреслив, що вітає просування України на шляху асоціації.
"Литва підтримувала і підтримає якомога більшу інтеграцію України в європейську енергетику в області прав і спільного ринку. Я сподіваюся, що ініціатива Східного партнерства стане гідним інструментом співпраці" - вказав він.
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