Науседа запевнив Зеленського в твердій підтримці суверенітету і територіальної цілісності України

15:23 18 березень Київ, Україна

Під час перебування в Києві президент Литви Гітанас Науседа підписав з президентом України Володимиром Зеленським Спільну декларацію про європейську перспективу України.

Про це розповів Гітанас Науседа на пресконференції після переговорів з президентом України в Києві в четвер.

"Тепер на українській землі я говорю: Литва з вами. Я оголошую про тверду підтримку українського суверенітету і територіальної цілісності, євроатлантичної інтеграції України. І сьогодні я констатую із задоволенням, що цю підтримку ми затвердили Спільною декларацією, яку підписали з президентом Зеленським", - сказав Гітанас Науседа.

Науседа підкреслив, що вітає просування України на шляху асоціації.