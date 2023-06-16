НАТО запускає масштабні навчання "Air Defender 2023" у Німеччині

У Німеччині розпочнуться найбільші в історії НАТО навчання повітряних сил під назвою "Air Defender 2023".
Згідно з повідомленням Spiegel, ці масштабні маневри заплановані на період з 12 по 23 червня і будуть проводитися під керівництвом Німеччини.
Близько 250 літаків та гелікоптерів візьмуть участь у навчаннях, включаючи значну кількість повітряної техніки США.
Більшість маневрів, приблизно 90%, проходитимуть над територією Німеччини та береговими зонами Північного та Балтійського морів.
Головна мета навчань – продемонструвати готовність союзників до оперативних дій у разі потреби.
Навчання проводитимуться в рамках оборонних сценаріїв з урахуванням близькості до повітряного простору росії.
Організатори навчань наголошують на тісній координації з цивільною авіацією, щоб мінімізувати можливі незручності для цивільних рейсів.
Згідно з повідомленням Spiegel, ці масштабні маневри заплановані на період з 12 по 23 червня і будуть проводитися під керівництвом Німеччини.
Близько 250 літаків та гелікоптерів візьмуть участь у навчаннях, включаючи значну кількість повітряної техніки США.
Більшість маневрів, приблизно 90%, проходитимуть над територією Німеччини та береговими зонами Північного та Балтійського морів.
Головна мета навчань – продемонструвати готовність союзників до оперативних дій у разі потреби.
Навчання проводитимуться в рамках оборонних сценаріїв з урахуванням близькості до повітряного простору росії.
Організатори навчань наголошують на тісній координації з цивільною авіацією, щоб мінімізувати можливі незручності для цивільних рейсів.
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