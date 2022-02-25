НАТО вперше в історії "активізує оборонні плани"

22:49 25 лютий Київ, Україна





Він також повторив озвучену раніше позицію Пентагону про те, що Росія намагається повалити уряд у Києві. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс продовжить відправляти в Україну озброєння, включаючи засоби протиповітряної оборони.Він також повторив озвучену раніше позицію Пентагону про те, що Росія намагається повалити уряд у Києві.

"Ми бачимо риторику, повідомлення, які чітко вказують на те, що мета - повалити демократично обраний уряд у Києві", - сказав Столтенберг і додав, що Збройні Сили України "справді виявляють сміливість та відвагу".

Також на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну держави Північноатлантичного альянсу вперше в історії існування оборонного блоку "активізували оборонні плани", щоб підготуватися до "діапазону непередбачених ситуацій та захистити території Альянсу, включаючи стягування додаткових сил реагування". Про це йдеться у спільній заяві НАТО за результатами віртуальної зустрічі у п'ятницю.



Як повідомлялося раніше, державний секретар США Ентоні Блінкен ствердно відповів на запитання, чи хоче Путін просуватися і за межами України.

"І без розвідданих можна сказати, що президент Путін цього хоче, – відповів держсекретар. – Він [Путін] чітко вказав, що хотів би відновити радянську імперію. [...] Він також хотів би встановити сферу інтересів над сусідніми країнами, що колись були частиною радянського блоку", - додав Блінкен.

Проте держсекретар зазначив, що "коли йдеться про загрозу поза межами України, є потужна сила, яка стоїть на його шляху – стаття 5 НАТО – напад на одного є нападом на всіх".



У п'ятницю президент України Володимир Зеленський закликав російського президента Володимира Путіна "сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей".



У Кремлі повідомили, що Путін готовий відправити до Мінська російську делегацію на переговори з Україною, куди можуть увійти представники адміністрації президента, МЗС та міноборони РФ, пише ТАРС.