НАТО вперше в історії "активізує оборонні плани"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс продовжить відправляти в Україну озброєння, включаючи засоби протиповітряної оборони.
Він також повторив озвучену раніше позицію Пентагону про те, що Росія намагається повалити уряд у Києві.
Він також повторив озвучену раніше позицію Пентагону про те, що Росія намагається повалити уряд у Києві.
Також на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну держави Північноатлантичного альянсу вперше в історії існування оборонного блоку "активізували оборонні плани", щоб підготуватися до "діапазону непередбачених ситуацій та захистити території Альянсу, включаючи стягування додаткових сил реагування". Про це йдеться у спільній заяві НАТО за результатами віртуальної зустрічі у п'ятницю.
Як повідомлялося раніше, державний секретар США Ентоні Блінкен ствердно відповів на запитання, чи хоче Путін просуватися і за межами України.
Як повідомлялося раніше, державний секретар США Ентоні Блінкен ствердно відповів на запитання, чи хоче Путін просуватися і за межами України.
Проте держсекретар зазначив, що "коли йдеться про загрозу поза межами України, є потужна сила, яка стоїть на його шляху – стаття 5 НАТО – напад на одного є нападом на всіх".
У п'ятницю президент України Володимир Зеленський закликав російського президента Володимира Путіна "сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей".
У Кремлі повідомили, що Путін готовий відправити до Мінська російську делегацію на переговори з Україною, куди можуть увійти представники адміністрації президента, МЗС та міноборони РФ, пише ТАРС.
У п'ятницю президент України Володимир Зеленський закликав російського президента Володимира Путіна "сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей".
У Кремлі повідомили, що Путін готовий відправити до Мінська російську делегацію на переговори з Україною, куди можуть увійти представники адміністрації президента, МЗС та міноборони РФ, пише ТАРС.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі