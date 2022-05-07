НАТО збільшить свою присутність біля кордонів Швеції та у Балтійському морі

НАТО убезпечить кордони Швеції, поки її заявка на вступ до Альянсу обробляється.
Про це в четвер, 5 травня, заявив генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг в інтерв'ю шведській громадській телекомпанії SVT, повідомляє Голос Америки.
Напередодні міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила, що США надали Швеції "гарантії безпеки" на період подання заявки, але "не конкретні гарантії безпеки".
Очікується, що Швеція та Фінляндія ухвалять рішення про подання заявки на вступ до НАТО цього місяця.
Раніше росія попередила Швецію та Фінляндію про "серйозні наслідки" і про те, що вона може розмістити ядерну зброю та гіперзвукові ракети в Калінінграді, якщо Швеція та Фінляндія стануть членами НАТО.
Очікується, що Швеція та Фінляндія ухвалять рішення про подання заявки на вступ до НАТО цього місяця.
Раніше росія попередила Швецію та Фінляндію про "серйозні наслідки" і про те, що вона може розмістити ядерну зброю та гіперзвукові ракети в Калінінграді, якщо Швеція та Фінляндія стануть членами НАТО.
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