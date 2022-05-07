НАТО збільшить свою присутність біля кордонів Швеції та у Балтійському морі

17:55 06 травня Київ, Україна

НАТО убезпечить кордони Швеції, поки її заявка на вступ до Альянсу обробляється.



Про це в четвер, 5 травня, заявив генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг в інтерв'ю шведській громадській телекомпанії SVT, повідомляє Голос Америки.

"Я переконаний, що ми знайдемо рішення для задоволення потреб Швеції у безпеці у перехідний період", - сказав Столтенберг.

"З того потенційного моменту, коли Швеція подасть заявку, а НАТО скаже, що хотіло б, щоб Швеція приєдналася (до Альянсу), НАТО матиме зобов'язання бути в змозі гарантувати безпеку Швеції", - сказав генсек НАТО і додав, що це буде включати посилення присутності навколо Швеції та у Балтійському морі.

Напередодні міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила, що США надали Швеції "гарантії безпеки" на період подання заявки, але "не конкретні гарантії безпеки".



Очікується, що Швеція та Фінляндія ухвалять рішення про подання заявки на вступ до НАТО цього місяця.



Раніше росія попередила Швецію та Фінляндію про "серйозні наслідки" і про те, що вона може розмістити ядерну зброю та гіперзвукові ракети в Калінінграді, якщо Швеція та Фінляндія стануть членами НАТО.