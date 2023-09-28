НАТО збільшить виробництво боєприпасів для України

НАТО планує збільшити виробництво боєприпасів для України та країн-членів Альянсу, які раніше передали Києву значну кількість свого озброєння.
Про це заявила посол США при НАТО Джуліан Сміт.
На віртуальному форумі "Виграти війну. Виграти мир", організований Центром аналізу європейської політики (CEPA), Джуліан Сміт повідомила, що через бойові дії є дефіцити певних видів зброї та боєприпасів, оскільки союзники в НАТО надали Україні все, що було можливо.
Про це заявила посол США при НАТО Джуліан Сміт.
На віртуальному форумі "Виграти війну. Виграти мир", організований Центром аналізу європейської політики (CEPA), Джуліан Сміт повідомила, що через бойові дії є дефіцити певних видів зброї та боєприпасів, оскільки союзники в НАТО надали Україні все, що було можливо.
Посол США при НАТО наголосила, що в Альянсі також працюють над зміцненням зв'язків із приватним сектором з метою прискорення виробництва військової продукції.
Сміт також наголосила, що жоден із членів НАТО не пропонував скорочувати допомогу Україні, і підтримка Києва з боку всіх 31 країн-членів Альянсу залишається міцною та незмінною.
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