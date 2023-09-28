НАТО збільшить виробництво боєприпасів для України

11:35 28 вересня Київ, Україна





Про це заявила посол США при НАТО Джуліан Сміт.



На віртуальному форумі "Виграти війну. Виграти мир", організований Центром аналізу європейської політики (CEPA), Джуліан Сміт повідомила, що через бойові дії є дефіцити певних видів зброї та боєприпасів, оскільки союзники НАТО планує збільшити виробництво боєприпасів для України та країн-членів Альянсу, які раніше передали Києву значну кількість свого озброєння.Про це заявила посол США при НАТО Джуліан Сміт.На віртуальному форумі "Виграти війну. Виграти мир", організований Центром аналізу європейської політики (CEPA), Джуліан Сміт повідомила, що через бойові дії є дефіцити певних видів зброї та боєприпасів, оскільки союзники в НАТО надали Україні все, що було можливо.

"Тому в НАТО ми розпочали роботу в рамках того, що називаємо планом дій щодо оборонного виробництва, з акцентом на усуненні дефіциту боєприпасів як для українців, так і для деяких членів НАТО, які надали допомогу Україні, що призвело до власного дефіциту", - зазначила Сміт.

Посол США при НАТО наголосила, що в Альянсі також працюють над зміцненням зв'язків із приватним сектором з метою прискорення виробництва військової продукції.

"Наші дії в НАТО спрямовані на те, щоб зрозуміти, що ще ми можемо зробити для наших друзів в Україні. Ми поділяємо зобов'язання щодо підтримки України та розуміємо, наскільки важливо це для всіх нас. Україна захищає не лише свою територію, а й цінності, які ми всі поділяємо", - наголосила вона.

Сміт також наголосила, що жоден із членів НАТО не пропонував скорочувати допомогу Україні, і підтримка Києва з боку всіх 31 країн-членів Альянсу залишається міцною та незмінною.