НАТО збільшить контингент у східноєвропейських країнах

08:26 16 червня Київ, Україна

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вперше з часів холодної війни НАТО матиме попередньо призначені сили та техніку на своєму східному фланзі. Це допоможе НАТО швидше відреагувати на загрозу Росії.

Заява Столтенберга передає CNN.

«Ми ухвалимо рішення щодо масштабів та структури нашого позиціонування на довгостроковій основі для забезпечення захисту території всіх членів альянсу. Це дозволить альянсу швидше реагувати у разі загрози», - сказав Столтенберг.

Зокрема, НАТО планує збільшити чисельність своїх військ у кожній із східноєвропейських країн з батальйонного до бригадного рівня.. В одному батальйоні зазвичай від 300 до 1000 військовослужбовців, в одній бригаді НАТО – від 3000.



Альянс продовжить постачати Україну зброєю, пообіцяв Столтенберг.. Новий пакет військової підтримки допоможе українській армії перейти від артилерії радянських часів до сучаснішої зброї. Це дозволить Україні «продовжити модернізацію своїх збройних сил, над чим союзники НАТО працювали багато років, але зараз ці зусилля активізувалися», — сказав він.



Відповідаючи на заклик президента України Володимира Зеленського про далекобійнішу зброю, Столтенберг сказав, що Київ слід забезпечити більш важким озброєнням, але не повідомив подробиць.