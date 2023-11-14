НАТО: Україна успішно атакує російські військово-морські об'єкти у Криму

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українські війська проводять успішні атаки на військово-морські об'єкти російських військ у тимчасово окупованому Криму. Ці успішні атаки змушують загарбників шукати альтернативних місць для базування свого військового флоту.
Відповідаючи на питання про наміри росії створити морську військову базу в Абхазії, Столтенберг наголосив, що НАТО твердо підтримує територіальну цілісність та суверенітет Грузії. Він зазначив, що використання росією ізольованих територій країни у своїх військових цілях є порушенням суверенітету Грузії.
Генсек НАТО також наголосив, що успішні атаки українських військ на військово-морські об'єкти в Криму змушують росію шукати альтернативи. Це свідчить про досягнення українців у боротьбі проти російського військового флоту, наголосив він. Минулого тижня українські військові провели кілька успішних операцій зі знищення російських кораблів у Чорному морі.
Відповідаючи на питання про наміри росії створити морську військову базу в Абхазії, Столтенберг наголосив, що НАТО твердо підтримує територіальну цілісність та суверенітет Грузії. Він зазначив, що використання росією ізольованих територій країни у своїх військових цілях є порушенням суверенітету Грузії.
Генсек НАТО також наголосив, що успішні атаки українських військ на військово-морські об'єкти в Криму змушують росію шукати альтернативи. Це свідчить про досягнення українців у боротьбі проти російського військового флоту, наголосив він. Минулого тижня українські військові провели кілька успішних операцій зі знищення російських кораблів у Чорному морі.
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