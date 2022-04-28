НАТО турбує зростаюча військова активність Росії

Криза в Нагірному Карабаху дала можливість РФ під виглядом миротворчих військ кардинально посилити свою військову присутність в світі.
Про це на брифінгу в понеділок, 30 листопада, заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.
За його словами, міністри закордонних справ країн-членів Альянсу проведуть зустріч 1-2 грудня, на якій обговорюватимуть це питання.
"Росія модернізує свій ядерний арсенал і розгортає нові ракети, розгортає нові сили від Крайньої Півночі до Лівії і Сирії. Ми також бачимо посилення російської військової присутності в результаті криз в Нагірному Карабаху і Білорусі", - зазначив Столтенберг.
За словами міністра, країни НАТО будуть говорити про заходи реагування на зрослу військову активність Росії і про контроль над озброєннями, включаючи ядерні боєголовки на тлі того, що термін дії Договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь СНО-3 закінчується в лютому 2021 року.
Раніше США назвали остаточну умову СНО-3: Вашингтон готовий продовжити договір з Москвою за умови, що обидві країни тимчасово заморозять розміри ядерних арсеналів. У Росії на цю пропозицію американської сторони відповіли відмовою, назвавши її "неприйнятною".
Пізніше президент Росії Володимир Путін запропонував продовжити СНО-3 на рік без додаткових умов. За його словами, МЗС РФ повинен сформулювати офіційну позицію Москви за договором, щоб отримати від США "чітку відповідь".
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