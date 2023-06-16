НАТО розглядає питання щодо введення військ в Україну - Расмуссен

09:52 08 червня Київ, Україна

Деякі країни-члени НАТО можуть розглянути питання про введення військ в Україну, якщо на майбутньому літньому саміті Альянсу у Вільнюсі не буде надано реальних гарантій безпеки для Києва.





Екс-глава НАТО зазначив, що група



Андерс Расмуссен прокоментував заяву нинішнього генерального секретаря НАТО, Єнса Столтенберга, який заявив, що на саміті у Вільнюсі обговорюватиметься питання щодо гарантій безпеки для України. Однак відповідно до статті 5 Вашингтонського договору НАТО повноцінні гарантії безпеки надаються лише повноправним членам Альянсу. В інтерв'ю The Guardian колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен висловив таку думку.Екс-глава НАТО зазначив, що група країн-членів НАТО може звернутися до розміщення своїх військ в Україні, якщо на саміті у Вільнюсі країни Альянсу, включаючи США, не нададуть значних гарантій безпеки Києву.. Він вважає, що навіть у разі надання гарантій однією групою держав інші країни не дозволять питанню про членство України в НАТО залишитися за межами порядку денного саміту.Андерс Расмуссен прокоментував заяву нинішнього генерального секретаря НАТО, Єнса Столтенберга, який заявив, що на саміті у Вільнюсі обговорюватиметься питання щодо гарантій безпеки для України. Однак відповідно до статті 5 Вашингтонського договору НАТО повноцінні гарантії безпеки надаються лише повноправним членам Альянсу.

"Якщо на майбутньому саміті у Вільнюсі НАТО не зможе досягти конкретних угод щодо подальшого шляху України, виникає ймовірність того, що певні країни вживуть своїх заходів. Відомо, що Польща бере активну участь у наданні конкретної підтримки Україні, і існує можливість ще більшого залучення Польщі до цього контексту на національному рівні, за якою підуть країни Балтії, включаючи можливість розміщення наземних військ", - висловив Расмуссен.



Расмуссен припустив, що Польща серйозно розглядає ідею створення своєрідної коаліції країн-партнерів, якщо Україна не отримає необхідних гарантій на саміті у Вільнюсі. Він наголосив на важливості не недооцінювати польські настрої та зазначив, що поляки відчувають, що Західна Європа недостатньо звертає увагу на їх застереження щодо російської ментальності. Расмуссен також вважає, що Україна мала б повне право звернутися за військовою допомогою у такій ситуації.



Расмуссен зазначив, що для забезпечення безпеки України необхідно отримати письмові гарантії, бажано до початку саміту, але поза рамками НАТО. Ці гарантії повинні включати обмін розвідувальною інформацією, спільні тренування з Україною, посилене виробництво боєприпасів, оперативну сумісність сил НАТО та постачання достатньої зброї для відображення можливих агресивних дій з боку Росії.



Однак Расмуссен попередив, що ці гарантії безпеки будуть недостатніми, якщо деякі члени НАТО пропонуватимуть гарантії, уникаючи реальної дискусії щодо бажання України приєднатися до альянсу.

"Вони сподіваються, що надання гарантій безпеки допоможе уникнути цього питання. Я сумніваюся в цьому. Я впевнений, що на саміті у Вільнюсі питання про членство України в НАТО буде порушене.. Я спілкувався з керівниками кількох східноєвропейських країн і є група рішучих союзників зі східної та центральної Європи, які хочуть ясного шляху для України до членства в НАТО", - додав він.

Расмуссен висловив свою думку, що історія ясно показує, що залишати Україну в "приймальній НАТО" без чіткої перспективи не є безпечним. Він зазначив, що навіть якщо запрошення до НАТО не буде надано на майбутньому саміті у Вільнюсі, все ще існує можливість розглянути таке запрошення наступного року у Вашингтоні.