НАТО проводить ревізію своєї зброї, щоб знайти залишки для передачі Україні

Глава постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв розповів, що у країн Заходу справді вичерпуються озброєння та боєприпаси для України, але Альянс робить все, щоб потік допомоги зростав.
Чернєв помітив після розмови з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, що ніхто не готувався до такої широкомасштабної та інтенсивної війни. За його словами, країни НАТО проводять аудит та ревізію всієї зброї та боєприпасів, щоб виявити залишки на складах, які можна передати Україні.
Також НАТО як виняток дозволило своїм членам не дотримуватись обов'язкових норм наявності озброєння та боєприпасів, щоб передати частину з недоторканних запасів українській стороні. Крім того, Альянс веде переговори з найбільшими у світі виробниками зброї щодо довгострокових контрактів, розрахованих на місяці та роки вперед.
Чернєв помітив після розмови з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, що ніхто не готувався до такої широкомасштабної та інтенсивної війни. За його словами, країни НАТО проводять аудит та ревізію всієї зброї та боєприпасів, щоб виявити залишки на складах, які можна передати Україні.
Також НАТО як виняток дозволило своїм членам не дотримуватись обов'язкових норм наявності озброєння та боєприпасів, щоб передати частину з недоторканних запасів українській стороні. Крім того, Альянс веде переговори з найбільшими у світі виробниками зброї щодо довгострокових контрактів, розрахованих на місяці та роки вперед.
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