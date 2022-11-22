НАТО проводить ревізію своєї зброї, щоб знайти залишки для передачі Україні

"Частина виготовленої зброї піде на поповнення арсеналів країн, які вичерпали свої запаси після передачі їх Україні, частина піде безпосередньо нам. Отже, ніхто нас покидати не збирається, хоч би скільки йшла війна. НАТО готове нас підтримувати стільки, скільки потрібно. А це означає, що у війні ресурсів та гонитві озброєння росія обов'язково програє. А ми переможемо. Без варіантів", - написав Чернєв.