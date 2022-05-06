НАТО проведе зустріч начальників генштабів

19 травня Північноатлантичний альянс проведе збори головнокомандувачів генеральних штабів НАТО.
Під час однієї із сесій обговорюватиметься війна росії проти України.
Про це повідомляє пресслужба НАТО.
У зустрічі візьмуть участь представники України, Швеції та Фінляндії, а також країн-партнерів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
30 глав оборони країн НАТО зустрілися і обговорили питання, що мають стратегічне значення для Альянсу.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приєднається до начальників штабів оборони, щоб обговорити геостратегічний контекст та підготовку до саміту в Мадриді у червні.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі