НАТО проведе зустріч начальників генштабів

15:07 06 травня Київ, Україна

19 травня Північноатлантичний альянс проведе збори головнокомандувачів генеральних штабів НАТО.



Під час однієї із сесій обговорюватиметься війна росії проти України.



Про це повідомляє пресслужба НАТО.



У зустрічі візьмуть участь представники України, Швеції та Фінляндії, а також країн-партнерів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.



30 глав оборони країн НАТО зустрілися і обговорили питання, що мають стратегічне значення для Альянсу.



Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приєднається до начальників штабів оборони, щоб обговорити геостратегічний контекст та підготовку до саміту в Мадриді у червні.