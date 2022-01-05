НАТО проведе зустріч міністрів закордонних справ з питань України вже цієї п'ятниці

07:12 05 січень Київ, Україна

У вівторок НАТО оголосило, що цього тижня альянс проведе віртуальну зустріч міністрів закордонних справ 30 країн-членів для оцінки ситуації в Україні та майбутніх переговорів із Росією.



Позачергова зустріч членів альянсу у п'ятницю відкриє тиждень інтенсивної дипломатії з приводу нарощування військової сили на кордонах України та ініціатив щодо послаблення напруженості між противниками холодної війни.



Президент Президент США Джо Байден попередив президента Росії Володимира Путіна, що Вашингтон може ввести нові санкції проти Москви, якщо вона почне подальші військові дії проти України. Путін відповів, що такий крок США може призвести до розриву зв'язків між країнами.



Минулого тижня два лідери відверто говорили протягом майже години на тлі зростаючої тривоги з приводу нарощування російських військ біля України, кризи, яка посилилася, оскільки Кремль посилив свою наполегливість щодо гарантій безпеки кордонів та випробувань гіперзвукових ракет, щоб підкреслити свої вимоги.



Путін та Байден двічі розмовляли за останній місяць перед запланованими переговорами між високопоставленими офіційними особами США та Росії 9 та 10 січня у Женеві. За цими переговорами відбудуться засідання Ради Росія-НАТО 12 січня та переговори в Організації з безпеки та співробітництва в Європі у Відні 13 січня.