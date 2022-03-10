НАТО попереджає: якщо Росія атакує канали постачання зброї в Україну, це матиме наслідки

17:51 09 березень Київ, Україна

НАТО попередили окупантів: якщо вони атакують країни, які підтримують Україну зброєю та боєприпасами, це стане небезпечною ескалацією війни.

«Союзники допомагають Україні захистити її право на самооборону, закріплене у Статуті ООН. Росія є агресором, а Україна захищається. Якщо будь-яка країна НАТО, територія НАТО, буде атакована, застосовуватиметься стаття 5», – сказав генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Стаття 5 Північноатлантичного договору передбачає, що напад на одного з членів НАТО є нападом на весь Альянс.

"Я абсолютно переконаний, що президент Путін знає про це, і ми усуваємо всі підстави для прорахунків, нерозуміння нашого зобов'язання захищати кожен дюйм території НАТО", - сказав Столтенберг.

Сполучені Штати та їхні союзники, зокрема Канада, беруть участь у постачанні України зброєю та боєприпасами, яка вже понад два тижні зазнає безжальних атак з боку російських військ.



Дехто в розвідувальному співтоваристві США побоюється, що Москва може спробувати перекрити потік зброї, яка йде в Україну, або за допомогою авіаударів, або за допомогою далекобійної артилерії.. Зброя, що надходить із Заходу, вивантажується в прикордонних країнах, таких як Польща, а потім вирушає суходолом.