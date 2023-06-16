НАТО підвищить статус України як партнера - Euractiv

НАТО має намір запропонувати Україні підвищити статус партнера, щоб продемонструвати політичну підтримку, хоча будь-яка конкретна дорожня карта для її вступу залишається віддаленою перспективою.
Про це пише Euractiv із посиланням на джерела.
Заявка України на вступ до НАТО, зроблена вісім місяців тому, залишилася без відповіді, але, ймовірно, буде основною темою Вільнюського саміту альянсу у липні. Тим часом, підтримує ідея підвищити статус України в Альянсі, пише видання.
Країни НАТО прагнуть підвищити статус України у своїх відносинах шляхом створення "Ради Україна-НАТО". Ця ідея набула популярності і стане сигналом для демонстрації покращення відносин, повідомили Euractiv кілька дипломатів Альянсу.
Два дипломати НАТО заявили, що це буде перший крок у "зміцненні політичного партнерства" між Альянсом та Києвом після початку війни та подання України заявки на членство.
За словами джерел, міністри закордонних справ країн НАТО збираються наступного тижня зустрітися в Осло, де вони, як очікується, обговорять форму та графік нової ради та майбутнє членство, а також необхідність більшої військової допомоги Україні під час підготовки до літнього наступу на росію.
Згідно з планом, Україна буде "повноправним" членом за столом Ради Україна-НАТО, а не лише запрошена для обговорень, як зараз.
Тоді українці могли б скликати зустрічі, коли забажають, і було б легше надавати пряму інформацію про ситуацію на полі бою, повідомили двоє людей, які знають про дискусії.
Це відчинить двері для широкого кола нових сфер співробітництва, яких раніше не існувало, зазначили три інші джерела видання.
Створення спільного формату з Києвом сприяло б формуванню України як майбутнього члена, що допомогло б максимально наблизити її до стандартів НАТО, щоб забезпечити плавний перехід, коли настане час, вважають дипломати.
Про це пише Euractiv із посиланням на джерела.
Заявка України на вступ до НАТО, зроблена вісім місяців тому, залишилася без відповіді, але, ймовірно, буде основною темою Вільнюського саміту альянсу у липні. Тим часом, підтримує ідея підвищити статус України в Альянсі, пише видання.
Країни НАТО прагнуть підвищити статус України у своїх відносинах шляхом створення "Ради Україна-НАТО". Ця ідея набула популярності і стане сигналом для демонстрації покращення відносин, повідомили Euractiv кілька дипломатів Альянсу.
Два дипломати НАТО заявили, що це буде перший крок у "зміцненні політичного партнерства" між Альянсом та Києвом після початку війни та подання України заявки на членство.
За словами джерел, міністри закордонних справ країн НАТО збираються наступного тижня зустрітися в Осло, де вони, як очікується, обговорять форму та графік нової ради та майбутнє членство, а також необхідність більшої військової допомоги Україні під час підготовки до літнього наступу на росію.
Згідно з планом, Україна буде "повноправним" членом за столом Ради Україна-НАТО, а не лише запрошена для обговорень, як зараз.
Тоді українці могли б скликати зустрічі, коли забажають, і було б легше надавати пряму інформацію про ситуацію на полі бою, повідомили двоє людей, які знають про дискусії.
Це відчинить двері для широкого кола нових сфер співробітництва, яких раніше не існувало, зазначили три інші джерела видання.
Створення спільного формату з Києвом сприяло б формуванню України як майбутнього члена, що допомогло б максимально наблизити її до стандартів НАТО, щоб забезпечити плавний перехід, коли настане час, вважають дипломати.
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