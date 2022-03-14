В НАТО підтвердили обіцянку надати Україні ПДЧ в Альянсі

19:15 14 червня Київ, Україна

Лідери країн НАТО на зустрічі в Брюсселі підтвердили продовження політики відкритих дверей для України і Грузії.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг на пресконференції за підсумками Брюссельського саміту Альянсу.

На саміті прийнято комюніке, яке підтверджує обіцянку надати Україні План дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі, обіцяний ще в 2008 році.

"Ми підтримуємо рішення, прийняте на Бухарестському саміті, що Україна буде членом альянсу з Планом дій щодо членства як невіддільною частиною процесу; ми підтверджуємо всі елементи цього рішення, а також подальші рішення, включно з тим, що кожен партнер буде оцінюватися гідно. Ми твердо підтримуємо право України визначати своє майбутнє і свій зовнішньополітичний курс без втручання ззовні. Щорічні національні програми в рамках Комісії НАТО-Україна залишаються механізмом, за допомогою якого Україна просуває реформи, пов'язані з її прагненням до членства в НАТО. Україна повинна повністю використовувати всі інструменти, доступні в рамках Комісії Україна-НАТО, щоб досягти своєї мети щодо впровадження принципів і стандартів НАТО", - сказано в декларації.

Члени НАТО вважають, що "успіх широких і незворотних реформ, включаючи боротьбу з корупцією, просування інклюзивного політичного процесу, реформи з децентралізації, засновані на демократичних цінностях, повазі прав людини, меншин і верховенства права будуть вирішальними для того, щоб закласти основу для процвітаючої і мирної України. Особливо важливі подальші реформи в сфері безпеки, в тому числі реформа Служби безпеки України".

"Ми вітаємо значні реформи, які вже були проведені і настійно рекомендуємо досягати подальшого прогресу у відповідності до міжнародних зобов'язань і обов'язків України", - сказано в документі.

У НАТО запевнили, що будуть і далі надавати практичну підтримку з метою реформування сектору оборони і безпеки України, включаючи також і за допомогою Комплексного пакета допомоги.

"Ми також будемо продовжувати підтримувати зусилля України, спрямовані на зміцнення її стійкості гібридним загрозам, включаючи збільшення інтенсивності в рамках платформи Україна-НАТО з протидії гібридній війні", - сказано в декларації.

Союзники також привітали співпрацю України і НАТО в сфері безпеки Чорноморського регіону.