НАТО відкидає заклики щодо запровадження безпольотної зони над Україною

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що зупинити війну в Україні важливо, але Альянс у цьому безпосередньо не братиме участі.
«США продовжують підтримувати Україну у сфері оборони. Але Білий дім дуже чітко сказав, що розгортання американських військовослужбовців із завданням забезпечення безпольотної зони може призвести до конфлікту з Росією», - заявив Столтенберг.
Основні тези із заяви генсека НАТО Єнса Столтенберга:
▪️ НАТО погодилася, що в небі України не повинно бути літаків альянсу та не повинно бути солдатів НАТО на території України;
▪️ Альянс очікує, що найближчими днями ситуація в Україні стане гіршою, буде більше загиблих та постраждалих;
▪️ НАТО закликає Росію негайно вивести війська з України та розпочати переговори
▪️ В альянсі вивчать наслідки конфлікту в Україні для євроатлантичної безпеки;
▪️ НАТО несе відповідальність за те, щоб конфлікт в Україні не вийшов за межі України, але не шукає війни з Росією;
▪️ НАТО націлена на збереження каналів зв'язку з Росією, щоб уникнути конфліктних ситуацій.
▪️ НАТО погодилася, що в небі України не повинно бути літаків альянсу та не повинно бути солдатів НАТО на території України;
▪️ Альянс очікує, що найближчими днями ситуація в Україні стане гіршою, буде більше загиблих та постраждалих;
▪️ НАТО закликає Росію негайно вивести війська з України та розпочати переговори
▪️ В альянсі вивчать наслідки конфлікту в Україні для євроатлантичної безпеки;
▪️ НАТО несе відповідальність за те, щоб конфлікт в Україні не вийшов за межі України, але не шукає війни з Росією;
▪️ НАТО націлена на збереження каналів зв'язку з Росією, щоб уникнути конфліктних ситуацій.
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