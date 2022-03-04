НАТО відкидає заклики щодо запровадження безпольотної зони над Україною

15:22 04 березень Київ, Україна

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що зупинити війну в Україні важливо, але Альянс у цьому безпосередньо не братиме участі.

«США продовжують підтримувати Україну у сфері оборони. Але Білий дім дуже чітко сказав, що розгортання американських військовослужбовців із завданням забезпечення безпольотної зони може призвести до конфлікту з Росією», - заявив Столтенберг.

Основні тези із заяви генсека НАТО Єнса Столтенберга:



▪️ НАТО погодилася, що в небі України не повинно бути літаків альянсу та не повинно бути солдатів НАТО на території України;

▪️ Альянс очікує, що найближчими днями ситуація в Україні стане гіршою, буде більше загиблих та постраждалих;

▪️ НАТО закликає Росію негайно вивести війська з України та розпочати переговори

▪️ В альянсі вивчать наслідки конфлікту в Україні для євроатлантичної безпеки;

▪️ НАТО несе відповідальність за те, щоб конфлікт в Україні не вийшов за межі України, але не шукає війни з Росією;

▪️ НАТО націлена на збереження каналів зв'язку з Росією, щоб уникнути конфліктних ситуацій.