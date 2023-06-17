НАТО відкриває центр захисту морської інфраструктури від російських загроз

11:10 17 червня Київ, Україна





Це рішення було прийнято у світлі зростаючих загроз з боку Росії, яка виражає потенційні атаки на критично важливі об'єкти енергетичної та інтернет-інфраструктури у водах навколо Європи.



Цю інформацію передає AP.



Новий центр, відкритий у п'ятницю, розташований у британському місті Нортвуд на північному заході Лондона. Відділ, який займається цим питанням, очолив генерал-лейтенант Ганс Вернер Вірманн. В рамках НАТО було відкрито новий центр , що спеціалізується на захисті морської інфраструктури, включаючи підводні трубопроводи та кабелі.Це рішення було прийнято у світлі зростаючих загроз з боку Росії, яка виражає потенційні атаки на критично важливі об'єкти енергетичної та інтернет-інфраструктури у водах навколо Європи.Цю інформацію передає AP.Новий центр, відкритий у п'ятницю, розташований у британському місті Нортвуд на північному заході Лондона. Відділ, який займається цим питанням, очолив генерал-лейтенант Ганс Вернер Вірманн.

"Загроза продовжує зростати. Російські військові кораблі активно проводили розвідувальні операції, спрямовані на виявлення нашої критично важливої підводної інфраструктури", - наголосив він.



Під час брифінгу в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі генерал висловив серйозні побоювання щодо можливості Росії націлитись на підводні кабелі та іншу критично важливу інфраструктуру з метою "порушення життя на Заході".



Основною мотивацією для створення центру захисту морської інфраструктури стали напади на два газопроводи "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у Балтійському морі, що відбулися у вересні минулого року.



Ці газопроводи були побудовані для транспортування російського газу до Німеччини, і розслідування передбачуваної атаки на них все ще продовжується.



У відповідь на ці інциденти НАТО розширила свою присутність у Балтійському та Північному морях, розгорнувши десятки військових кораблів, а також використовуючи морську патрульну авіацію та підводне обладнання (включаючи дрони).



Настільки високий рівень захисту обумовлений тим, що тільки в Північному морі пролягає близько 8000 кілометрів нафтогазопроводів. Однак підтримувати постійний моніторинг систем та мереж є неможливим завданням.