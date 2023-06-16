НАТО обговорить передачу винищувачів Україні на зустрічі міністрів оборони

Для ефективної протидії окупантам та захисту неба України українським захисникам потрібні сучасні західні винищувачі.
Можливість передачі такої техніки Україні обговорюватиметься на зустрічі міністрів оборони країн НАТО, яка відбудеться в червні перед самітом Альянсу. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю західним ЗМІ.
Столтенберг також пояснив, що розгляд можливості передачі винищувачів Україні відбувається тільки зараз через те, що постачання зброї розвивалося з урахуванням потреб наших захисників під час просування війни. Спочатку основною вимогою було легке протитанкове озброєння, потім було поставлено гаубиці, зенітні установки та танки.
Генсек НАТО також зазначив, що деякі держави-партнери України, такі як Польща та Словаччина, вже надали українським військовим винищувачі МіГ-29 для боротьби з російськими загарбниками, хоча це не найсучасніша бойова авіація.
Однак питання про постачання сучасних західних винищувачів постійно обговорюється як з Україною, так і всередині Альянсу. Столтенберг висловив сподівання, що це питання обговорюватиметься на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в червні.
Генеральний секретар також наголосив, що окрім постачання сучасних винищувачів, важливо забезпечити їхнє функціонування, що потребує значної кількості боєприпасів, запчастин та цілодобового технічного обслуговування.
Можливість передачі такої техніки Україні обговорюватиметься на зустрічі міністрів оборони країн НАТО, яка відбудеться в червні перед самітом Альянсу. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю західним ЗМІ.
Столтенберг також пояснив, що розгляд можливості передачі винищувачів Україні відбувається тільки зараз через те, що постачання зброї розвивалося з урахуванням потреб наших захисників під час просування війни. Спочатку основною вимогою було легке протитанкове озброєння, потім було поставлено гаубиці, зенітні установки та танки.
Генсек НАТО також зазначив, що деякі держави-партнери України, такі як Польща та Словаччина, вже надали українським військовим винищувачі МіГ-29 для боротьби з російськими загарбниками, хоча це не найсучасніша бойова авіація.
Однак питання про постачання сучасних західних винищувачів постійно обговорюється як з Україною, так і всередині Альянсу. Столтенберг висловив сподівання, що це питання обговорюватиметься на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в червні.
Генеральний секретар також наголосив, що окрім постачання сучасних винищувачів, важливо забезпечити їхнє функціонування, що потребує значної кількості боєприпасів, запчастин та цілодобового технічного обслуговування.
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