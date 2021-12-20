НАТО не піде на поступки Росії щодо членства України та Грузії

09:29 11 грудень Київ, Україна

У своїй авторитарній манері Володимир Путін сподівається вирішити питання протистояння з НАТО. Щоб забезпечити собі так звану буферну зону з НАТО в особі України. Він зажадав від Альянсу відповідних гарантій. У відповідь на вимогу Путіна анулювати обіцянку про вхід до НАТО України та Грузії, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що категорично заперечує таку можливість, оскільки рішення про своє членство в Альянсі країни ухвалюють самостійно. У той самий час можливість діалогу з РФ не заперечується.

"Ми готові проводити переговори. Проте неможливі компроміси щодо права країн обирати свій шлях", - сказав Столтенберг.

Він звернув особливу увагу на те, що подібні рішення щодо можливості членства України в НАТО ухвалюють 30 країн-членів Альянсу, і ніхто, у тому числі і Росія, не має права чинити тиск на ухвалення того чи іншого рішення. Інакше таке нав'язування рішення стало б порушенням суверенітету та втручанням у внутрішню політику країни.

Крім того, генеральний секретар зауважив, що ескалація збройної загрози на кордоні з Україною, що проводиться Росією, не залишається непоміченою з боку НАТО. Тому будь-який наступний акт російської агресії проти України спричинить "серйозну відповідь і серйозні політичні та економічні наслідки" для Росії.

І все ж таки з будь-якого становища можна знайти гідний вихід. Незважаючи на очевидне протистояння, НАТО завжди відкрите до конструктивного діалогу з Росією, заявив Столтенберг.