НАТО не може дозволити володимиру путіну перемогти - Столтенберг

10:47 28 жовтня Київ, Україна

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час навчань НАТО Neptune Strike 2022 у Середземному морі заявив, що Північноатлантичний альянс не дозволить путіну перемогти у розв'язаній війні проти України.

«Війна розпочалася не у лютому цього року. Війна розпочалася у 2014 році. Тоді путін незаконно анексував Крим і почав контролювати східну частину Донбасу.. Те, що сталося у лютому – це повномасштабна ескалація, повномасштабна війна, загарбницька війна Росії проти України», – нагадав глава НАТО.

Він додав, що Київ і надалі отримуватиме підтримку від НАТО стільки, скільки це буде потрібно.

«Ми не можемо дозволити путіну перемогти. Це була б катастрофа, трагедія для українців, але це також зробило б нас, членів НАТО більш уразливими. Тому що тоді президент шляху міг би дійти висновку, що може досягти своєї мети за допомогою військової сили. У такому разі цей урок був би засвоєний не лише ним, а й усіма авторитарними лідерами світу», – наголосив Йєнс Столтенберг.

Другим пунктом він наголосив на тому, що «всі війни закінчуються за столом переговорів».

"Водночас нам відомо, що те, чого Україна може досягти за столом переговорів, повністю залежить від того, що вона може досягти на полі бою", - переконаний генсек.

У зв'язку з цим він зазначив, що союзники по НАТО, постачаючи Україні військову підтримку, намагаються «максимізувати результат, який буде прийнятним для України, та мінімізувати час, за який цього можна досягти».

«Чим сильніша Україна на полі бою, тим швидше буде досягнуто політичного рішення, яке гарантуватиме, що Україна переможе як суверенну незалежну державу в Європі», — вважає Столтенберг.

Він зазначив, що війни «за своєю природою непередбачувані».