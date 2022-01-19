НАТО та Україна підписали угоду про «поглиблення» кіберспівробітництва

НАТО 17 січня підписало угоду про посилення кіберпідтримки України після масштабної атаки хакерів на Київ.
Українська сторона заявила в неділю, що має докази того, що Москва стояла за атакою минулого тижня, яка вивела з ладу урядові вебсайти, але Кремль заперечує свою причетність.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив 14 січня, що експерти НАТО вже перебувають на місцях, працюючи спільно з українськими фахівцями над протидією останній кібератаці.
Він сказав, що нова угода міститиме «розширену кіберспівпрацю, включаючи доступ України до платформи обміну інформацією про шкідливі програми НАТО».
"Ми успішно працювали з Україною протягом кількох років, надаючи ключові можливості та обмінюючись знаннями", - заявив глава Агентства зв'язку та інформації НАТО Людвіг Декамп.
«Відповідно до цієї оновленої угоди ми поглиблюватимемо нашу співпрацю з Україною, щоб підтримати їх у модернізації їхніх інформаційних технологій та комунікаційних послуг, а також визначити галузі, в яких може знадобитися навчання їхнього персоналу».
Посол України в НАТО Наталія Галібаренко заявила, що «за підтримки НАТО ми плануємо і надалі впроваджувати сучасні інформаційні технології та сервіси у систему управління Збройними силами України».
Нагадаємо, кібератака на українські держсайти відбулася минулого тижня на тлі загострення напруженості між Москвою та Заходом.
Західні союзники попередили, що будь-яке наземне вторгнення може бути провісником хакерської атаки, спрямованої на виведення з ладу ключової інфраструктури в Україні.
Фахівці Microsoft попередили, що кібератака минулого тижня може виявитися більш руйнівною і торкнутися більше організацій, ніж спочатку встановлено. Також у Microsoft заявили, що продовжують аналіз шкідливого ПЗ, і попередили, що воно може вивести з ладу цифрову інфраструктуру уряду.
Українська сторона заявила в неділю, що має докази того, що Москва стояла за атакою минулого тижня, яка вивела з ладу урядові вебсайти, але Кремль заперечує свою причетність.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив 14 січня, що експерти НАТО вже перебувають на місцях, працюючи спільно з українськими фахівцями над протидією останній кібератаці.
Він сказав, що нова угода міститиме «розширену кіберспівпрацю, включаючи доступ України до платформи обміну інформацією про шкідливі програми НАТО».
"Ми успішно працювали з Україною протягом кількох років, надаючи ключові можливості та обмінюючись знаннями", - заявив глава Агентства зв'язку та інформації НАТО Людвіг Декамп.
«Відповідно до цієї оновленої угоди ми поглиблюватимемо нашу співпрацю з Україною, щоб підтримати їх у модернізації їхніх інформаційних технологій та комунікаційних послуг, а також визначити галузі, в яких може знадобитися навчання їхнього персоналу».
Посол України в НАТО Наталія Галібаренко заявила, що «за підтримки НАТО ми плануємо і надалі впроваджувати сучасні інформаційні технології та сервіси у систему управління Збройними силами України».
Нагадаємо, кібератака на українські держсайти відбулася минулого тижня на тлі загострення напруженості між Москвою та Заходом.
Західні союзники попередили, що будь-яке наземне вторгнення може бути провісником хакерської атаки, спрямованої на виведення з ладу ключової інфраструктури в Україні.
Фахівці Microsoft попередили, що кібератака минулого тижня може виявитися більш руйнівною і торкнутися більше організацій, ніж спочатку встановлено. Також у Microsoft заявили, що продовжують аналіз шкідливого ПЗ, і попередили, що воно може вивести з ладу цифрову інфраструктуру уряду.
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