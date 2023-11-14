НАТО та союзники мають більше допомагати Україні - Столтенберг

«Це справа України – вирішувати, які прийнятні умови для переговорів, і навіть важливіше – які є прийнятні умови для будь-якої угоди. Відповідальність союзників НАТО – допомогти Україні захистити себе. Тому що це також у наших інтересах – продемонструвати, що ми стоїмо за верховенство права, за міжнародне право та допомагаємо Україні відбиватися від агресивної війни», – сказав Генеральний секретар НАТО.