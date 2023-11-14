НАТО та союзники мають більше допомагати Україні - Столтенберг
11:24 14 листопада Київ, Україна
НАТО
та європейські союзники повинні більше допомагати Україні, коли ситуація на полі бою в її боротьбі проти російської агресії залишається важкою.
Про це в Брюсселі перед участю у діловому сніданку в рамках Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин (з питань оборони) заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
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«Я очікую, що під час зустрічі ми розглянемо ситуацію в Україні, де точаться інтенсивні бої. Ситуація на полі бою важка, і це робить навіть важливішим продовження та нарощування нашої підтримки для України. Ми не можемо дозволити президентові путіну перемогти. Україна має зберегтися як суверенна незалежна держава в Європі, і це в наших інтересах – підтримати Україну», – наголосив Столтенберг.
Відповідаючи на запитання преси щодо того, чи Україна має шукати шляхи для переговорів з росією, керівник НАТО зазначив, що це питання є винятковим питанням для України, союзники по Альянсу мають підтримувати її в зусиллях захисту території.
«Це справа України – вирішувати, які прийнятні умови для переговорів, і навіть важливіше – які є прийнятні умови для будь-якої угоди. Відповідальність союзників НАТО – допомогти Україні захистити себе. Тому що це також у наших інтересах – продемонструвати, що ми стоїмо за верховенство права, за міжнародне право та допомагаємо Україні відбиватися від агресивної війни», – сказав Генеральний секретар НАТО.
Він наголосив, що війни непередбачувані за своєю природою, тому ніхто не може сказати, як і коли завершиться ця російська війна проти України.
«Що ми можемо сказати – що в міру того, як ймовірність неприйнятного переговорного результату зростає, ми маємо збільшувати допомогу, яку ми надаємо Україні. Наразі ми не бачимо жодного бажання з боку президента путіна вести переговори навколо прийнятного рішення щодо України. Щоб досягти цього, потрібно переконати президента путіна, що він не переможе на полі бою», – наголосив Столтенберг.
«Єдиний шлях для того, щоб це зробити – це зміцнювати військові здібності України шляхом надання воєнної допомоги. Тож якщо ми хочемо досягти рішення шляхом переговорів, шлях для цього – продовження військової підтримки для України», – додав керівник Альянсу.
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